«Я горжусь своей женой!» Бьорндален прокомментировал поступок супруги

Новости Беларуси. Самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал поступок жены на финише гонки преследования в Антхольце. Норвежец похвалил честную игру Дарьи Домрачевой.

«Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил справедливой игры! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта!» – процитировал Бьорндалена sputnik.by.

В гонке преследования 20 января белорусская биатлонистка уступила второе место спортсменке из Италии. Причиной стала случайность, из-за которой Домрачева лишила Вирер лыжной палки. В коротком интервью после гонки Дарья объяснила свой поступок.

Дарья Домрачева:

Наступила на палку Доротее в финишном створе, она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменом, который потерял палку по моей вине.

«Честная игра имени Домрачевой».