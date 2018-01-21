Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны и твоих поклонников за рубежом, которые с замиранием сердца следят за твоими выступлениями. Мы все с нетерпением ожидаем начала зимних Олимпийских игр 2018 года и желаем нашей биатлонной команде ярких побед на трассах Пхенчхана.