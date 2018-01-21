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Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ

21 января 2018 13:45
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Новости Беларуси. С золотой медалью Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны и твоих поклонников за рубежом, которые с замиранием сердца следят за твоими выступлениями. Мы все с нетерпением ожидаем начала зимних Олимпийских игр 2018 года и желаем нашей биатлонной команде ярких побед на трассах Пхенчхана.

Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018

Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ-4

Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ-6

Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ-8

Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ-10

Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ-12

# Александр Лукашенко # Биатлон # Фотофакт

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