Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018

Новости Беларуси. Золото Дарьи Домрачевой. С победой в масс-старте на этапе Кубка мира биатлонистку поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта была последняя серьезная гонка перед Олимпиадой в Южной Корее. К финальному огневому рубежу Дарья Домрачева прибежала 10-й. При непростых погодных условиях все биатлонистки допустили по одному-два промаха, а Дарья быстро закрыла все мишени и отправилась на последний круг лидером.

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии.