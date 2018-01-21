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Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018

21 января 2018 13:43
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Новости Беларуси. Золото Дарьи Домрачевой. С победой в масс-старте на этапе Кубка мира биатлонистку поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешная стрельба на заключительном огневом рубеже позволила белоруске выйти на первое место.

Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018-1

Эта была последняя серьезная гонка перед Олимпиадой в Южной Корее. К финальному огневому рубежу Дарья Домрачева прибежала 10-й. При непростых погодных условиях все биатлонистки допустили по одному-два промаха, а Дарья быстро закрыла все мишени и отправилась на последний круг лидером.

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии.

Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018-4

Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018-6

# Биатлон # Дарья Домрачева

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