В штаб-квартие УЕФА прошла жеребьевка стартовых раундов квалификации футбольной Лиги Европы

В этом турнире выступят три белорусских клуба. «Минское Динамо» в первом раунде встретится с ирландским «Дерри Сити», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первую игру бело-голубые проведут 12 июля на выезде, ответную через неделю – дома. В эти же сроки солигорский «Шахтер» оспорит выход в следующий раунд с валлийским клубом «Коннахс Куэй».
В случае выхода во второй раунд турнира минчане встретятся с победителем словацко-грузинской пары «Дунайска-Стреда» — «Динамо Тбилиси». А «Шахтер» будет ждать лучший клуб по итогам польско-армянского противостояния. Еще один белорусский клуб, брестское «Динамо», начнет выступление в Лиге Европы со второго раунда. Соперником клуба из города над бугом будет грческий «Атромитос».