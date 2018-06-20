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В штаб-квартие УЕФА прошла жеребьевка стартовых раундов квалификации футбольной Лиги Европы

20 июня 2018 17:53
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В этом турнире выступят три белорусских клуба. «Минское Динамо» в первом раунде встретится с ирландским «Дерри Сити», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую игру бело-голубые проведут 12 июля на выезде, ответную через неделю – дома. В эти же сроки солигорский «Шахтер» оспорит выход в следующий раунд с валлийским клубом «Коннахс Куэй».

В штаб-квартие УЕФА прошла жеребьевка стартовых раундов квалификации футбольной Лиги Европы-1

В случае выхода во второй раунд турнира минчане встретятся с победителем словацко-грузинской пары «Дунайска-Стреда» — «Динамо Тбилиси». А «Шахтер» будет ждать лучший клуб по итогам польско-армянского противостояния. Еще один белорусский клуб, брестское «Динамо», начнет выступление в Лиге Европы со второго раунда. Соперником клуба из города над бугом будет грческий «Атромитос».

# Футбол # Фотофакт

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