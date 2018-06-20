В штаб-квартие УЕФА прошла жеребьевка стартовых раундов квалификации футбольной Лиги Европы

В этом турнире выступят три белорусских клуба. «Минское Динамо» в первом раунде встретится с ирландским «Дерри Сити», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую игру бело-голубые проведут 12 июля на выезде, ответную через неделю – дома. В эти же сроки солигорский «Шахтер» оспорит выход в следующий раунд с валлийским клубом «Коннахс Куэй».