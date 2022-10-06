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В шаге от победы – теннисистка Саснович выбыла из турнира в Остраве

06 октября 2022 10:21
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Новости Беларуси. В шаге от победы, в шаге от второй подряд сенсации, но в итоге поражение. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила борьбу на турнире категории 500 в Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В шаге от победы – теннисистка Саснович выбыла из турнира в Остраве-1

В матче 1/8 финала наша спортсменка уступила в трех сетах представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Оппонентки провели на корте более 2,5 часов. Примечательно, что Саснович вела в третьей партии 5:3 и даже подавала на матч. Однако дожать соперницу не получилось. Дальше проходит более рейтинговая соперница.  

# Теннис # Александра Саснович # Елена Рыбакина # Фотофакт

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