В шаге от победы – теннисистка Саснович выбыла из турнира в Остраве

Новости Беларуси. В шаге от победы, в шаге от второй подряд сенсации, но в итоге поражение. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила борьбу на турнире категории 500 в Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/8 финала наша спортсменка уступила в трех сетах представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Оппонентки провели на корте более 2,5 часов. Примечательно, что Саснович вела в третьей партии 5:3 и даже подавала на матч. Однако дожать соперницу не получилось. Дальше проходит более рейтинговая соперница.