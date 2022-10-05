«Уровень не хуже, чем любой мировой старт». В «Стайках» проходят сразу два турнира по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Спортивный комплекс «Стайки» принимает сразу два турнира по тяжелой атлетике. Первенство страны и Открытые республиканские соревнования на призы Белорусской федерации. За медали борются 160 атлетов со всей страны, а также гости из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день участники определили сильнейших в трех весах. В женской категории до 59 килограммов не было равных нашей Екатерине Якушевой, она также в рывке стала рекордсменкой. В весе до 64-х победа досталась Алине Щепановой, она трижды обновила национальные рекорды. По сумме двоеборья девушке покорилось 219 килограммов. У мужчин Артем Данильчик праздновал викторию в весовой категории до 67 килограммов.

Олег Лобан, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:

Здесь мы решаем несколько задач. Кто-то показывает результаты, чтобы попасть в списочные составы, кто-то отбирается, у нас еще планируется два старта в Российской Федерации. Это до 20 лет, до 18 лет, и взрослый вместо чемпионата мира. Плотная конкуренция есть, особенно у тех ребят, которым сегодня 14, 15, 16 лет, чуть меньше в возрастной группе 18-20. У взрослых тоже у нас хорошо – 23-27, тоже плотненько. И даже приходится выбирать из четырех в одну весовую.

На старте первенства наши юноши также установили три рекорда, 5 октября поддержала почин 15-летняя Ольга Галынская, ей принадлежит наивысшее достижение в весе до 59 килограммов в рывке. Данный старт для юношей – это возможность проявить себя и приглянуться коучам национальных команд. Отметим, что белоруски с завидным постоянством привозят с международных стартов россыпь медалей.