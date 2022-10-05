«Есть год, чтобы обкататься, повариться». Как белорусские боксёры будут готовиться к международным соревнованиям?

При этом в случае победы будут звучать гимны стран. Решение уже вступило в силу. К своей деятельности также вернутся технические делегаты и арбитры из Беларуси и России. Ассоциация убеждена, что политика не должна касаться спорта. Это решение позволит Белорусской федерации бокса начать подготовку международного турнира памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, который традиционно принимает Минск в ноябре.

Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Мы сейчас будем приглашать все страны. Это уже будет полноценный международный турнир, где наши ребята могут посоперничать с другими школами бокса, с европейскими. В следующем году у нас чемпионат мира по мужикам и по девочкам. И Европейские игры. Чемпионат мира уже идет отбор на Олимпийские игры. На Европейские игры после чемпионата мира тоже идет отбор. У нас в основном молодая команда, но еще до Олимпийских игр есть год, чтобы обкататься, повариться. С российской командой мы и так плотно работаем, сейчас еще с другими командами поработают. И, соответственно, привести в боевую готовность нашу команду.