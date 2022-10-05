Минское «Динамо» дома уступило «Витязю» в матче КХЛ – 5:3

Первый период остался безголевым. Дальше команды разыгрались и стали забивать. На экваторе второй 20-минутки «зубры» пропустили за минуту дважды. Однако до ухода на перерыв Алистров сумел сравнять цифры на табло. В заключительном отрезке в наши ворота влетело еще четыре шайбы – трижды отличились соперники, а одну динамовцы забросили сами себе в пустые ворота. Дальше сыграем на выезде против «Торпедо» 9 октября. Напомним, 3 октября наши парни одержали минимальную победу над этим оппонентом.