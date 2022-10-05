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Минское «Динамо» дома уступило «Витязю» в матче КХЛ – 5:3

05 октября 2022 18:52
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» дома уступило «Витязю» в Континентальной хоккейной лиге. Итоговый счет – 5:3 в пользу российского клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» дома уступило «Витязю» в матче КХЛ – 5:3-1

Первый период остался безголевым. Дальше команды разыгрались и стали забивать. На экваторе второй 20-минутки «зубры» пропустили за минуту дважды. Однако до ухода на перерыв Алистров сумел сравнять цифры на табло. В заключительном отрезке в наши ворота влетело еще четыре шайбы – трижды отличились соперники, а одну динамовцы забросили сами себе в пустые ворота. Дальше сыграем на выезде против «Торпедо» 9 октября. Напомним, 3 октября наши парни одержали минимальную победу над этим оппонентом.  

# Хоккей # Владимир Алистров # Фотофакт

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