Чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по шашкам на стоклеточной доске. Лучших определяют сильнейшие спортсмены из всей страны. В среду, 12 апреля, состоялся седьмой раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам поединков турнирную таблицу мужского топа возглавил опытный Евгений Ватутин. У женщин на промежуточное первое место пробилась Полина Петрусева. Лидер женской сборной Виктория Николаева 7-й тур пропустила. Сейчас в ее активе 9 баллов. Молодые шашисты демонстрируют качественную игру. И радуют ветеранов данного вида спорта.

Сергей Носевич, участник соревнований (международный гроссмейстер):

Я играю в основном, чтобы поддержать молодежь. Во-первых, как-то опыт перенять и статусность турнира все-таки повысить. Это главная цель. Это поколение очень талантливое, перспективное. И очень интересную игру они показывают. Может, более раскованно играют. Это плюс большой. Более интересно даже, потому что я в молодости менее интересно играл. Здесь сейчас интересно смотреть, партии интересные у молодежи.

Соревнования продолжаться в четверг. А чемпионы и призеры станут известны 16 апреля, тогда и состоится последний тур.