В Рупольдинге завершился этап Кубка мира. Победили Экхофф и Фуркад

Новости Беларуси. Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершили 19 января гонки преследования. В женскую отобрались три белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В итоге они финишировали вдали от пьедестала почета. Лучший результат показала Ирина Кривко – она 22-я. Елена Кручинкина 37-я, Анна Сола, стартовавшая четвертой, лишь 38-я. Победа досталась норвежке Тириль Экхофф. В тройку призеров попали Паулина Фиалкова из Словакии и шведка Ханна Эберг.