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В Рупольдинге завершился этап Кубка мира. Победили Экхофф и Фуркад

20 января 2020 17:34
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Новости Беларуси. Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершили 19 января гонки преследования. В женскую отобрались три белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Рупольдинге завершился этап Кубка мира. Победили Экхофф и Фуркад-1

В итоге они финишировали вдали от пьедестала почета. Лучший результат показала Ирина Кривко – она 22-я. Елена Кручинкина 37-я, Анна Сола, стартовавшая четвертой, лишь 38-я. Победа досталась норвежке Тириль Экхофф. В тройку призеров попали Паулина Фиалкова из Словакии и шведка Ханна Эберг.

В Рупольдинге завершился этап Кубка мира. Победили Экхофф и Фуркад-4

У мужчин первым к финишу добрался француз Мартен Фуркад. Второй – его соотечественник Кантен Фийон Майе, третий – Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии. Лучший результат среди белорусов показал Роман Елетнов. У него 27-е место. Никита Лобастов 30-й, Антон Смольский 41-й.

В Рупольдинге завершился этап Кубка мира. Победили Экхофф и Фуркад-7

# Биатлон # Фотофакт

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