В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации

Новости Беларуси. В Лозанне состоялась встреча первого вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктора Лукашенко с президентом Швейцарской олимпийской ассоциации Юргом Шталем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Лозанне состоялась встреча первого вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктора Лукашенко с президентом Швейцарской олимпийской ассоциации Юргом Шталем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в спортивной сфере. Юрг Шталь отметил успех II Европейских игр в Минске и наличие у нашей страны опыта, инфраструктуры для проведения новых международных спортивных мероприятий самого высокого уровня.
Белорусская делегация в ходе визита в Лозанну ознакомится со спортивными объектами и проведет ряд двухсторонних встреч.