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В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации

20 января 2020 17:33
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Новости Беларуси. В Лозанне состоялась встреча первого вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктора Лукашенко с президентом Швейцарской олимпийской ассоциации Юргом Шталем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации-1

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в спортивной сфере. Юрг Шталь отметил успех II Европейских игр в Минске и наличие у нашей страны опыта, инфраструктуры для проведения новых международных спортивных мероприятий самого высокого уровня.

В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации-4

Белорусская делегация в ходе визита в Лозанну ознакомится со спортивными объектами и проведет ряд двухсторонних встреч.

В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации-7

В Лозанне прошла встреча представителей НОК Беларуси и Швейцарской олимпийской ассоциации-9

# Олимпиада 2020 # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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