«Я бы не сказал, что я однозначно лидер». К каким белорусским стрелкам стоит присмотреться перед ОИ в Токио

Новости Беларуси. Всю неделю мы пристально следили за первым этапом Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Само по себе событие вряд ли вошло бы в топ, если бы не одно «но». Задайте себе вопрос: кого вы знаете из наших снайперов? Сергей Мартынов профессиональную карьеру завершил. А кто после него? Кто будет представлять страну на Олимпийских играх в Токио? Анжелика Урман искала ответы на эти вопросы.

Насыщенная соревновательная программа – стрелки разыграли 10 комплектов наград в олимпийских дисциплинах – позволила проверить готовность опытных спортсменов и пристально посмотреть на юниоров. Борьба шла не только за награды внутреннего турнира, но и за места в сборной. В начале февраля белорусам предстоит участие в чемпионате Европы.

Виктория Чайка: мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, где будут разыгрываться лицензии на ОИ Судя по турниру, можно с уверенностью говорить о том, что наша команда – это гармоничный сплав опыта и молодости. В обойме опытные Бубнович, Щербацевич, Чайка. «Наступают на пятки ветеранам» молодые Чергейко, Мартынова, Курди. И результаты это подтверждают. Такое положение вещей не может не радовать тренерский корпус.

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Сегодня у нас две лицензии. Потом еще планируется по рейтингу, могут еще добрать лицензии. Будем надеяться не на рейтинг, а на Европу. На Европе на каждом упражнении по две лицензии разыгрывается, так что мы просматриваем спортсменов. Максимальное количество человек в команде – три. Повезем ребят, которые будут бороться за лицензию.

В Токио смогут выступить максимум два человека в одном упражнении. Юрий Щербацевич завоевал путевку на Игры в стандарте, а значит, по правилам Олимпиады сможет стрелять и еще одно упражнение.

Юрий Щербацевич, стрелок сборной Беларуси:

Из трех олимпиад, наверное, все три были тяжелые. Олимпийские циклы именно, эти сезоны. Потому что всегда приходилось отстаивать свое право участвовать в Олимпийских играх. В этот раз, я надеюсь, будет по-другому. Вроде как не должен меня никто начать обижать, поэтому я надеюсь, что получиться спокойно работать, спокойно готовиться к Олимпийским играм.

Кубок страны – первый старт в сезоне. Участники проверяют свою готовность. В основе опытные спортсмены, на просмотре – вчерашние юниоры, которые уже перешли во взрослую категорию. В основном приток идет из Гродно, Бреста. Подтянулся Борисов.

Самый возрастной в белорусской сборной – 45-летний винтовочник Виталий Бубнович. Самый молодой – пистолетчик Абдул-Азиз Курди. В марте ему только исполнится 19. Бубнович говорит, что мотивировать себя на каждодневные тренировки несложно.

Виталий Бубнович, стрелок сборной Беларуси:

Да нетяжело, это уже дело привычки. Если ты сидишь дома, то уже чего-то не хватает, все равно куда-то надо идти и что-то делать. Я бы не сказал, что я так однозначно лидер. У нас три, можно сказать, равнозначных человека есть. Мы периодически где-то друг друга поддерживаем. Так даже проще. Между собой конкурируем.

На внутреннем турнире Бубнович стрелял не все. Он сейчас в процессе восстановления после перенесенной плановой операции. Виталий Бубнович:

Пока я замахиваюсь восстановиться, а потом посмотрим. Наберу форму и будет видно, замахиваться на что-то или нет.

К молодому поколению отнесем Илью Чергейко и Марию Мартынову, хотя они уже успели завоевать определенные позиции на международной арене. Маша Мартынова – продолжательница семейных стрелковых традиций своего отца Сергея Мартынова. Для нее Игры в Токио будут дебютными.

Мария Мартынова, стрелок сборной Беларуси:

Первые, поэтому я и не знаю, что это такое и чего бояться. Такие же соревнования. Еще полгода, успею набояться. Лицензия есть, поэтому тренировочный план очень долгий, до середины лета, уже есть в голове.

Командный микст – нововведение в состязаниях по стрельбе. Возможно, это в определенной степени подстегнет интерес к виду спорта как таковому.

Илья Чергейко, стрелок сборной Беларуси:

Для меня важнее личный старт, потому что там лицензия отдается за личное упражнение, за личное выступление. За микст лицензий не дается. Как микст будет стреляться на Олимпийских играх тоже неизвестно еще, не приняла еще никаких решений Международная федерация. Поэтому я не рассматриваю микст как какое-то главное упражнение… я не рассматриваю. Все, что связано с пневматический винтовкой, это любимое упражнение.