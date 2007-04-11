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В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сыграны первые полуфинальные матчи

11 апреля 2007 09:32
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11 апреля на столичном стадионе Торпедо хозяева- футболисты клуба "Минск" - принимали чемпиона страны - борисовский БАТЭ.

Дебютанты высшей лиги белорусского первенства довольно уверенно противостояли гостям первую и большую часть второй половины игры. Однако концовка матча прошла с заметным территориальным преимуществом БАТЭ, которое борисовчане воплотили в победный гол Виталия Родионова.

На 84-ой минуте, получив хорошую передачу от Сергея Кривца, Родионов мощно и довольно неожиданно для голкипера Минска Владимира Юркевича пробил в ближний угол. БАТЭ побеждает 1:0 и делает широкий шаг по направлению к финалу Кубка. В другой полуфинальной паре "Динамо" Брест - Неман Гродно, встречавшейся 10 апреля в городе над Бугом, сильнейшего выявить не удалось - ничья 2:2. Ответные матчи полуфиналов пройдут 2 мая в Борисове и Гродно.

# Футбол Беларуси

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