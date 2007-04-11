Британия правит футбольной Европой!

Футбольная Европа узнала первых полуфиналистов. 10 апреля футбольная Европа узнала первых полуфиналистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед подарил своим болельщикам и сторонним наблюдателем восхитительный вечер. О таких матчах, которые разыграли на Олт Трафорд МЮ и Рома, рассказывать вообще-то не принято - их надо видеть и лучше иногда молчать, если не видел.

До матча было понятно, что игра будет строиться до первого гола, и если счет откроют англичане, команда Лучано Спаллетти при всем к ней уважении вряд ли сможет отправиться домой с путевкой в полуфинал.

То, что сотворили накануне манкунианцы трудно представить, учитывая статус турнира. Но что случилось, то случилось. Четыре безответных гола в ворота гостей в первом тайме на любой вкус, с некоторым игривым изяществом и несомненной уверенностью в собственной силе, конечно, перечеркнули всякую интригу, но не оставили равнодушными никого. Более того, подопечные сэра Алекса Фергюсона продолжали гнуть свою линию на протяжении встречи.

В итоге и вторые 45 минут оказались не обделенными на голевые удары, коих зрители увидели в таком количестве. 7:1 - не передаваемая словами виктория Манчестера. Для любителей статистики: дублем отметились Кэррик и Криштиану Роналду, забивший, кстати, в этой встрече свой первый гол в Лиге чемпионов, по голу в свой актив также записали Смит, Руни и Эвра, великолепный мяч в ответ провел де Росси.

Другой и не менее зрелищный и захватывающий футбол 10 апреля демонстрировали Валенсия и Челси на стадионе Месталья. После ничейного результата в Лондоне обязательно забить хотя бы однажды должны были гости, но первый тайм остался за подопечными Кике Флореса - на 32 минуте огорчил Петера Чеха только оправившийся от травмы Фернандо Морьентес.

Аристократы сумели переломить ход поединка и отыграться после перерыва - проворнее всех на добивании оказался Андрей Шевченко. Встреча катилась к дополнительному времени, как на 90 минуте Микаэль Эссьен ударом в ближний угол принес Челси победу и выход в полуфинал, где команде Жозе Моуриньо, судя по всему, предстоит сыграть с Ливерпулем.