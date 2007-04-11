28 апреля в минском Дворце спорта белорусский боксер-профессионал Юрий Романов выйдет на ринг, чтобы отстоять титул чемпиона Европы.

Претендент - Тончо Тончев из Болгарии. 11 апреля прошла пресс-конференция, посвященная этому событию.

В мире профессионального бокса свои законы. И чтобы провести в Минске этот бой, понадобилось немало усилий со стороны менеджеров белорусского боксера. Романов - выступает на родине нечасто. Последний его поединок в Минске датирован 2004 годом. С тех пор в его карьере были как неудачи - длительное лечение, потом поражение, всего второе в послужном списке от британца Эрла, так и громкий успех - в ноябре нокаутировав в третьем раунде испанца Хуана Карлоса Мелеро, он стал чемпионом Европы.

В поединке с Тончевым белорус - фаворит. Хотя болгарин также непрост. Он владел тем же континентальным титулом в 2001 году, а еще раньше был серебряным призером Олимпиады в Атланте. И все же лучший наш боец-профессионал, хотя и относится к сопернику с уважением, смотрит в будущее с оптимизмом.

28 апреля во Дворец спорта любителей бокса привлечет не только поединок Романова. В частности серебряный призер Олимпиады в Афинах Магомед Арипгаджиев, не без успеха начавший карьеру профи, проведет бой с нигерийцем Ричардом Нвобой. А еще Сергей Гулякевич выйдет на ринг против египтянина Ибрагима Мустафы.