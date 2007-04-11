В преддверии чемпионата Мира по хоккею...

Белорусские хоккеисты провели первый контрольный спарринг-матч. В Любляне подопечные Курта Фрейзера обыграли команду Словении со счётом 5:2. Удивительно то, что ещё за шесть с небольшим минут до финальной сирены белорусы проигрывали 0:2. Но невероятный скорострельный голевой залп в концовке заключительного периода принёс нашим хоккеистам победу. Дублем в белорусской сборной отметился Сергей Заделёнов. По шайбе забросили также Сергей Еркович, Алексей Угаров и Андрей Глебов. Следующий спарринг сборная Беларуси проведёт 12 апреля в Кортина Д-Ампеццо с итальянцами.