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В преддверии чемпионата Мира по хоккею...

11 апреля 2007 09:30
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Белорусские хоккеисты провели первый контрольный спарринг-матч. В Любляне подопечные Курта Фрейзера обыграли команду Словении со счётом 5:2. Удивительно то, что ещё за шесть с небольшим минут до финальной сирены белорусы проигрывали 0:2. Но невероятный скорострельный голевой залп в концовке заключительного периода принёс нашим хоккеистам победу. Дублем в белорусской сборной отметился Сергей Заделёнов. По шайбе забросили также Сергей Еркович, Алексей Угаров и Андрей Глебов. Следующий спарринг сборная Беларуси проведёт 12 апреля в Кортина Д-Ампеццо с итальянцами.

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