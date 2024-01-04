В «Раубичах» состоялась открытая тренировка биатлонистов перед этапом Кубка Содружества

Спортсмены уже разместились в комплексе и адаптировались к погоде. Трасса для спринта технически сложная, ветровая обстановка меняется постоянно – это усложняет задачу участникам. Некоторые атлеты приехали заранее и даже встретили Новый год в Раубичах.

А ртем Истомин, тренер сборной России по биатлону: В «Раубичах» созданы по-настоящему все условия для качественной подготовки. Это касается и размещения, и питания, и условий трассы, стрельбища, тренажерных залов. Поэтому сейчас, так как этап здесь проходит, мы выбрали это место и для подготовки к предстоящему этапу. Настроение хорошее, Новый год провели в «Раубичах», поэтому сейчас спортсмены отдохнувшие, свежие, у всех хорошее состояние.

Напомним, в турнире примут участие более 60-ти биатлонистов из Беларуси и России. Соревнования начнутся уже завтра, 5 декабря. В первый день пройдут спринты среди мужчин и женщин. В субботу состоятся гонки преследования.

Роман Синиченко, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону: Сборная России – сильнейшая сборная мира, поэтому конкуренция будет. Спортсмены – профессионалы, это их работа, есть нюансы для сервис-команды в подготовке лыж. А спортсмен должен быть готов к любой ситуации. Очень приятна дополнительная эмоциональная поддержка. Мы рады выступать дома.

Илья Авсеенко, участник этапа Кубка Содружества по биатлону (Беларусь):

Конкуренция серьезная, потому что в России есть очень много сильных ребят, у нас в Беларуси тоже ребят много сильных. В каждой гонке вообще не предсказуемо, кто сегодня покажет что. Холодно, тем более в Беларуси очень большая влажность, поэтому пробирает прямо изнутри мороз. Я морозы не люблю, поэтому для меня это немножко сложности, но будем стараться справляться с этим.

Завершатся соревнования в воскресенье, 7 января. В заключительный день пройдут масс-старты среди женщин и мужчин.