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Велоспорт. Белоруска Каролина Бирюк показала лучшее время чемпионата России

04 января 2024 13:03
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Во второй день чемпионата России по велоспорту на треке разыгрываются медали в омниуме. Его еще называют многоборьем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велоспорт. Белоруска Каролина Бирюк показала лучшее время чемпионата России-1

Уже известны результаты двух дисциплин. В скрэтче среди женщин лучшее время показала наша Каролина Бирюк. В гонке темпо она заняла четвертое место. В общем зачете гонщица сохраняет шансы на медали. В состязаниях мужчин Роман Романов стал шестым и 10-м.

# Велоспорт # Каролина Бирюк

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