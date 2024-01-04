Велоспорт. Белоруска Каролина Бирюк показала лучшее время чемпионата России

Во второй день чемпионата России по велоспорту на треке разыгрываются медали в омниуме. Его еще называют многоборьем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже известны результаты двух дисциплин. В скрэтче среди женщин лучшее время показала наша Каролина Бирюк. В гонке темпо она заняла четвертое место. В общем зачете гонщица сохраняет шансы на медали. В состязаниях мужчин Роман Романов стал шестым и 10-м.