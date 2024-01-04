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«Вашингтон» Протаса уступил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

04 января 2024 13:01
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«Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе проиграл «Нью-Джерси» в одном из матчей чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» Протаса уступил «Нью-Джерси» в матче НХЛ-1

Наш форвард действовал во втором звене и получил 13 минут и 6 секунд на площадке. За это время он нанес один бросок в створ, заблокировал один неприятельский выстрел и заработал показатель полезности -2. В сезоне у Протаса в 35 матчах остается 18 результативных действий. «Столичники» потерпели болезненное поражение от «Дэвилз» – 3:6.

# Хоккей # Алексей Протас

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