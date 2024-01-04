«Вашингтон» Протаса уступил «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Наш форвард действовал во втором звене и получил 13 минут и 6 секунд на площадке. За это время он нанес один бросок в створ, заблокировал один неприятельский выстрел и заработал показатель полезности -2. В сезоне у Протаса в 35 матчах остается 18 результативных действий. «Столичники» потерпели болезненное поражение от «Дэвилз» – 3:6.