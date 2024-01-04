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Солигорск примет этап чемпионата России по баскетболу 3х3

04 января 2024 13:03
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Третий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 примет Солигорск. Турнир будет сыгран 26 и 27 января, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорск примет этап чемпионата России по баскетболу 3х3-1

Это тандем-мастер. Участвовать в нем планируют 12 дружин. Причем четыре из них получили непосредственную прописку. Наш представитель, «Шахтер», квалифицировался в следующий раунд благодаря победе в претенденте. Еще четырем клубам выданы специальные приглашения. «Горняки» попали в группу D. Спорить за место под солнцем придется с баскетболистами из Перми и Самары.

# Баскетбол

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