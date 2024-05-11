Хоккеисты сборной Беларуси завершили хоккейный сезон поражением от «России 25»

Победить, размочить счет в серии и наконец-то порадовать родных болельщиков. Такая задача стояла перед национальной сборной Беларуси по хоккею. Подопечные Дмитрия Квартальнова завершали большой тур дома, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Победить, размочить счет в серии и наконец-то порадовать родных болельщиков. Такая задача стояла перед национальной сборной Беларуси по хоккею. Подопечные Дмитрия Квартальнова завершали большой тур дома, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Оппонент традиционный – дружина «Россия-25». Все три предыдущие встречи оставила за собой гостевая команда. Начали наши парни из рук вон плохо, пропустив дважды. Но еще до первого перерыва Александр Скоренов возродил надежду на благоприятный исход.
Более того, в середине второго отрезка Степан Фальковский сравнял цифры на табло – 2:2. Примечательно, что на то, чтобы разыграть лишнего, потребовалось только 5 секунд. Однако россияне вновь делают отрыв комфортным – 4:2. В третьем периоде никому отличиться не удалось. Поражение – 2:4 и 0:3 в серии. На этом хоккейный сезон завершен.