Хоккеисты сборной Беларуси завершили хоккейный сезон поражением от «России 25»

Победить, размочить счет в серии и наконец-то порадовать родных болельщиков. Такая задача стояла перед национальной сборной Беларуси по хоккею. Подопечные Дмитрия Квартальнова завершали большой тур дома, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппонент традиционный – дружина «Россия-25». Все три предыдущие встречи оставила за собой гостевая команда. Начали наши парни из рук вон плохо, пропустив дважды. Но еще до первого перерыва Александр Скоренов возродил надежду на благоприятный исход.