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Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу над краснодарским «Динамо»

11 мая 2024 17:35
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«Минчанка-2» одержала победу над краснодарским «Динамо» в турнире за лидирующее места Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу над краснодарским «Динамо»-1

В первом сете соперницы захватили преимущество с первых минут, однако под занавес отрезка белоруски смогли не только нивелировать отставание, но и выиграли партию – 25:22. Далее столичный коллектив владел ситуацией и не оставил шансов своим визави. Уверенная победа – 25:15; 25:20, и 3:0 по сетам. Завтра, 12 мая, белорусская дружина встретится с «Динамо-Метар-2» из Челябинска.

# Волейбол

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