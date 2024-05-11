Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу над краснодарским «Динамо»

В первом сете соперницы захватили преимущество с первых минут, однако под занавес отрезка белоруски смогли не только нивелировать отставание, но и выиграли партию – 25:22. Далее столичный коллектив владел ситуацией и не оставил шансов своим визави. Уверенная победа – 25:15; 25:20, и 3:0 по сетам. Завтра, 12 мая, белорусская дружина встретится с «Динамо-Метар-2» из Челябинска.