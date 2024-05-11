«Калгари» Ильи Соловьёва завершил борьбу в Кубке Колдера

«Калгари», за который выступает Илья Соловьев, уступил в гостях «Коачелле» (0:3) в четвертом матче серии 2-го раунда и закончил борьбу в Кубке Колдера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Калгари», за который выступает Илья Соловьев, уступил в гостях «Коачелле» (0:3) в четвертом матче серии 2-го раунда и закончил борьбу в Кубке Колдера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский защитник один раз бросил в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности -1. В шести матчах плей-офф Соловьев набрал 1 балл.