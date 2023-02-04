В Раубичах продолжаются международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство наций»

Иван Листопад, главный судья соревнований:

Потенциал сразу виден, если у девочек та же Мачехина всегда была в лидерах или Пинчук – они и сегодня третий, четвертый – так они и идут лидером, борются с россиянками. А у ребят, конечно, несколько слабее конкуренция. Все начинается от того, как они идут с юношеского возраста. Если очень сильные и тренеры с ними плодотворно работают, правильно, то они будут расти. Другого пути нет. Две девочки, Мачехина и Пинчук, очень сильные. Одна в классике сильная, другая – в коньке. Они конкурентны, способны с российскими спортсменами. А россияне, как всегда, одни из лидеров мирового спорта. Поэтому у нас есть с чем сравнивать, по чему равняться.