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В Раубичах продолжаются международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство наций»

04 февраля 2023 18:51
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Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» продолжаются международные соревнования среди юниоров по лыжным гонкам «Первенство наций». В стартах принимают участие спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Раубичах продолжаются международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство наций»-1

4 февраля юниоры вышли на дистанцию 10 километров свободным стилем. У девушек соревновались 16 спортсменок. Первое место заняла россиянка Олеся Ляшенко. Белоруска Елизавета Пинчук завоевала бронзовую награду.

В Раубичах продолжаются международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство наций»-4

Иван Листопад, главный судья соревнований:
Потенциал сразу виден, если у девочек та же Мачехина всегда была в лидерах или Пинчук – они и сегодня третий, четвертый – так они и идут лидером, борются с россиянками. А у ребят, конечно, несколько слабее конкуренция. Все начинается от того, как они идут с юношеского возраста. Если очень сильные и тренеры с ними плодотворно работают, правильно, то они будут расти. Другого пути нет. Две девочки, Мачехина и Пинчук, очень сильные. Одна в классике сильная, другая – в коньке. Они конкурентны, способны с российскими спортсменами. А россияне, как всегда, одни из лидеров мирового спорта. Поэтому у нас есть с чем сравнивать, по чему равняться.

В Раубичах продолжаются международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство наций»-7

У ребят на трассе борьбу вели 28 лыжников. В этой дисциплине доминировали российские спортсмены. Лучший из белорусов Алексей Губенко показал лишь 11-й результат. Первые 10 строчек итогового протокола заняли российские лыжники. А золото завоевал Кирилл Кочегаров, который представляет Республику Коми.

В Раубичах продолжаются международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство наций»-10

Кирилл Кочегаров, победитель гонки:
Трасса, конечно, не сказать, что сильный рельеф, большие подъемы. Она сложна тем, что как раз таки пологие подъемы и негде отдохнуть, приходится везде работать. Последний круг дался тяжелее, на самый максимум шел. Я очень рад, конечно, что выиграл сегодня. Любимы вид: коньковый стиль, индивидуальная гонка.

В Раубичах продолжаются международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство наций»-13

5 февраля соревнования завершатся смешанными эстафетными гонками четыре по пять километров. На первых двух этапах лыжники побегут классическим, а на последующих этапах – свободным стилем.

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# Спортивные соревнования # Алексей Губенко # Олеся Ляшенко # Иван Листопад # Кирилл Кочегаров # Анна Мачехина # Елизавета Пинчук # Фотофакт

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