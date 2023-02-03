Самые юные в сборной. Белорусские спортсмены выступят в прыжках с трамплина на Играх «Дети Азии»

Вторые зимние международные спортивные Игры «Дети Азии» через 20 дней стартуют в Кузбассе. Белорусы попробуют свои силы в восьми видах спорта. 68 юных атлетов до 16 лет представят нашу страну на мультифоруме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе делегации и четыре представителя прыжков на лыжах с трамплина. Отметим, эти ребята – самые юные в составе нашей белорусской команды, но титулованные. Совсем недавно в российском Чайковском они смогли завоевать два золота и серебро. На предстоящем старте пока высота трамплина точно не известна, но предположительно это будет хилсайз-84. Чтобы побеждать, нашим ребятам необходимо показать длину полета дальше 70 метров.

Владимир Кудревич, тренер по прыжкам на лыжах с трамплина Белорусского лыжного союза:

«Дети Азии» – это один из серьезных стартов для нас. Потому что это, считай, как детские Олимпийские Игры для них. Посмотреть уровень просто свой в наших условиях без трамплина, на что мы можем рассчитывать. Учитывая, что наш возраст, можно сказать, самый маленький в этой группе – 2009, 2006 – это разбежка такая приличная. Хотелось бы, конечно, рассчитывать на медали. Можно в миксте попробовать.