Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к отбору на ЧМ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу готовится к отборочным квалификационным поединкам чемпионата мира – 2024 против дружин Португалии и Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Португальцы являются действующими чемпионами мира и Европы. Матчи пройдут в марте.

Пока же подопечных Александра Черника ожидают две товарищеские игры против сборной Узбекистана. Первая состоится в Могилеве в субботу, 4 февраля, в спортивном комплексе «Олимпиец». Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Играм предшествовал сбор, на который главком вызвал 18 лучших футболистов.

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

Крайне сложно было найти какого-то партнера в ситуации: и логистика, и какие-то моменты, которые вокруг футбола существуют. Очень рады, что получилось договориться о спарринге с командой Узбекистана. Довольно-таки хорошая команда: имеет хороший опыт выступления в чемпионате Азии и довольно-таки хорошие результаты показывает. Отчасти немного нестандартный соперник, играют немножко в другой футзал. Интересный, и тренер у них много лет был и испанскую школу прививал – испанец. Ничего, тем самым интересно будет проверить себя.