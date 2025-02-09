«Главное, чтобы была цель». В Раубичах определились первые обладатели наград турнира «Снежный снайпер»

Незабываемые эмоции, слезы радости и гордость за показанный результат. В Раубичах продолжается розыгрыш наград республиканского турнира среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В данную минуту лучших определяют в смешанных командах. Атмосфера праздника царит в центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта с самого утра. Сотни людей пришли поддержать своих родных и близких.

Это уникальная возможность – побывать здесь, поболеть за своих людей, которые находятся здесь. Я считаю, что это незабываемые ощущения и эмоции.

Нам очень понравилось. Мы приехали их Мядели. Мороз помогает. Все очень классно.

Организован турнир на высоком уровне. Это не удивительно. Через неделю в Раубичах пройдет гонка сильнейших с участием топовых белорусских и российских спортсменов. Так что данный старт можно назвать тестовым. К слову, сейчас установилась идеальная для биатлона погода. Небольшой минус вовсе не отпугнул зрителей. Никому не холодно. Скорее жарко. На дистанции идет конкурентная борьба. Определились и первые обладатели наград. Для Королины Романюк, эта победа далеко не первая.