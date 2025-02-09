«Главное, чтобы была цель». В Раубичах определились первые обладатели наград турнира «Снежный снайпер»
Незабываемые эмоции, слезы радости и гордость за показанный результат. В Раубичах продолжается розыгрыш наград республиканского турнира среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В данную минуту лучших определяют в смешанных командах. Атмосфера праздника царит в центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта с самого утра. Сотни людей пришли поддержать своих родных и близких.
Это уникальная возможность – побывать здесь, поболеть за своих людей, которые находятся здесь. Я считаю, что это незабываемые ощущения и эмоции.
Нам очень понравилось. Мы приехали их Мядели. Мороз помогает. Все очень классно.
Организован турнир на высоком уровне. Это не удивительно. Через неделю в Раубичах пройдет гонка сильнейших с участием топовых белорусских и российских спортсменов. Так что данный старт можно назвать тестовым. К слову, сейчас установилась идеальная для биатлона погода. Небольшой минус вовсе не отпугнул зрителей. Никому не холодно. Скорее жарко. На дистанции идет конкурентная борьба. Определились и первые обладатели наград. Для Королины Романюк, эта победа далеко не первая.
Каролина Романюк, победитель республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»:
Это уже третья медаль. Главное, просто хотеть этим заниматься, чтобы была цель. И тогда все будет получаться.
В Раубичах продолжается финал республиканского турнира среди детей и подростков «Снежный снайпер».
Сегодня разыгрываются 9 комплектов наград. Участники старта, не занимаются в специализированных секциях, но показывают достойные результаты. Быть лучшими хотят все. Вне зависимости от результатов все участники турнира «Снежный снайпер» получат сувениры. А тройка лучших – ценные призы.