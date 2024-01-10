Белорус Иван Дроздов забросил очередную шайбу за «Салават Юлаев»

Удачным получился игровой день в КХЛ для форварда сборной Беларуси Ивана Дроздова. Он забросил очередную шайбу за «Салават Юлаев», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, это не помогло. Уфимский клуб потерпел поражение от «Куньлуня». Однако общая статистика нашего форварда радует глаз. Нападающий набирает очки в седьмой дуэли кряду. Всего в сезоне в 46 поединках у Дроздова 19+14.