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Белорус Иван Дроздов забросил очередную шайбу за «Салават Юлаев»

10 января 2024 11:01
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Удачным получился игровой день в КХЛ для форварда сборной Беларуси Ивана Дроздова. Он забросил очередную шайбу за «Салават Юлаев», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Иван Дроздов забросил очередную шайбу за «Салават Юлаев»-1

Увы, это не помогло. Уфимский клуб потерпел поражение от «Куньлуня». Однако общая статистика нашего форварда радует глаз. Нападающий набирает очки в седьмой дуэли кряду. Всего в сезоне в 46 поединках у Дроздова 19+14.

# Хоккей # Иван Дроздов

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