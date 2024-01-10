Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московский «Спартак»

Порадовало своих поклонников и минское «Динамо». «Зубры» на домашнем льду наказали одного из фаворитов Континентальной хоккейной лиги, московский «Спартак». Итоговый результат – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У нас в составе дублем отметился Александр Волков. Также на свой счет результативный бросок записал Вадим Мороз. И уже под занавес противостояния фаворит сподобился на гол престижа, отобрав у Фергюсона «сухарь». Данный успех стал уже вторым кряду над соперником, превосходящим белорусов в классе. Ранее наши парни удачно погостили у нижегородского «Торпедо». «Динамо» укрепляется в зоне плей-офф и отчетливее обозначает притязания на седьмое место.