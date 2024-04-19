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В Ратомке в самом разгаре этап Кубка Евразии по выездке

19 апреля 2024 18:28
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В РЦОП конного спорта и коневодства в самом разгаре этап Кубка Евразии по выездке. На турнире вновь сошлись белорусские и российские представители, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Ратомке в самом разгаре этап Кубка Евразии по выездке-1

Всего к старту заявлено около 100 дуэтов. В течение года всадникам предстоит борьба в квалификации. А затем лучшие спортсмены выступят в финале Кубка. Позади три соревновательных дня. Пока основная борьба развернулась между младшей категорией участников. Сильнейшие атлеты будут состязаться в Большом призе в ближайший уик-энд.

В Ратомке в самом разгаре этап Кубка Евразии по выездке-4

Наталья Рубашко, председатель судейской коллегии Белорусской федерации конного спорта:
Достаточно важный турнир, у него международный статус, поскольку у нас представлены белорусские и российские всадники. Россия составляет нам конкуренцию солидную тоже. Они привезли сюда действительно своих сильных всадников.

В Ратомке в самом разгаре этап Кубка Евразии по выездке-7



Кристина Васильева, директор Белорусской федерации конного спорта:
В прошлом году в финале Кубка Евразии победу одержала наша соотечественница, ведущая всадница национальной команды Анна Карасева. Поэтому и в этом году мы ставки делаем, что наш флаг будет на первом месте.

Завершится турнир в воскресенье, 21 апреля.

# Конный спорт # Наталья Рубашко

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