В Ратомке в самом разгаре этап Кубка Евразии по выездке

В РЦОП конного спорта и коневодства в самом разгаре этап Кубка Евразии по выездке. На турнире вновь сошлись белорусские и российские представители, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего к старту заявлено около 100 дуэтов. В течение года всадникам предстоит борьба в квалификации. А затем лучшие спортсмены выступят в финале Кубка. Позади три соревновательных дня. Пока основная борьба развернулась между младшей категорией участников. Сильнейшие атлеты будут состязаться в Большом призе в ближайший уик-энд.

Наталья Рубашко, председатель судейской коллегии Белорусской федерации конного спорта:

Достаточно важный турнир, у него международный статус, поскольку у нас представлены белорусские и российские всадники. Россия составляет нам конкуренцию солидную тоже. Они привезли сюда действительно своих сильных всадников.





Кристина Васильева, директор Белорусской федерации конного спорта:

В прошлом году в финале Кубка Евразии победу одержала наша соотечественница, ведущая всадница национальной команды Анна Карасева. Поэтому и в этом году мы ставки делаем, что наш флаг будет на первом месте.