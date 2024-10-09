В Ратомке стартовал второй этап Кубка Евразии по выездке

В первый соревновательный день участники определяли сильнейших в программе командный приз. Победа в этой дисциплине у юниоров досталась нашей Алене Садовой и ее партнеру Леонардо Джи. Отметим, что на белорусском этапе награды разыгрываются в четырех возрастных категориях, топовые спортсмены во взрослой категории вступят в борьбу уже 11 октября.

Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП конного спорта и коневодства:

Есть сильные участники, которые нам создают конкуренцию, не дают расслабиться. И мы должны показать хороший результат. Это второй этап Кубка Евразии, который проходит в этом году, по выездке. Мы в апреле провели подобный этап, а сейчас второй. И, конечно, цель – это участие в финале. Он состоится в 2025 году в апреле в Москве. Лучшие пары, которые отберутся, будут планироваться на выступление в финале.