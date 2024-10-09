Молодежная сборная Беларуси по футболу готовится к заключительному матчу евроквалификации-2025

Молодежная сборная Беларуси по футболу готовится к заключительной игре квалификации чемпионата Европы – 2025. Наша команда находится на пятой позиции секстета, в их активе шесть баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках у подопечных Сергея Яромко дружина с Фарерских островов. Ранее коллективы уже встречались и тогда сильнее были наши оппоненты. На заключительный сбор наставник нашей молодежки сформировал состав с прицелом на новый сезон. Наши парни уже утратили шансы на выход в финальную часть европейского первенства, но именно итог заключительного матча и расстановка в группе повлияют на исходные позиции белорусов при следующей жеребьевке. В рамках подготовки наша молодежная команда проведет спарринг с солигорским «Шахтером».

Сергей Яромко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу: Был определенный момент, когда мы закончили наш сбор игрой с киприотами и словаками. Вот этот временной промежуток отсутствия ребят послужил поводом, чтобы мы нашли спарринг здесь и смогли посмотреть, что еще можно подкорректировать. Я бы хотел, чтобы этот костяк сохранился для следующих игр.

Родион Печура, игрок молодежной сборной Беларуси по футболу:

Я считаю, у нас очень хорошая команда, все играют в хороших клубах. Понятно, некоторые ребята не смогли приехать к нам. Конкретно игра с Фарерами, будем играть на победу. Есть уверенность, что победим. Не самоуверенность, но я считаю, что мы сильнее.

Поединок Беларусь – Фарерские острова состоится 15 октября в 19:00 по минскому времени.