Иван Наркевич завоевал второе серебро ЧМ по грэпплингу

Второй день, вторая дисциплина, второе серебро. Иван Наркевич продолжает коллекционировать награды чемпионата мира по грэпплингу среди спортсменов до 17 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз белорус отличился в дисциплине «Ги». Разница с классическим грэпплингом в том, что спортсмены борются в кимоно. Представитель Синеокой на протяжении турнирного пути, как правило, уступал соперникам. Однако затем проводил болевые приемы и одерживал досрочные виктории. Так продолжалось вплоть до финала, в котором сильнее был россиянин. А Наркевич добавил в командную копилку второе серебро. Ранее он был вице-чемпионом Европы.