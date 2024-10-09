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Иван Наркевич завоевал второе серебро ЧМ по грэпплингу

09 октября 2024 14:32
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Второй день, вторая дисциплина, второе серебро. Иван Наркевич продолжает коллекционировать награды чемпионата мира по грэпплингу среди спортсменов до 17 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Иван Наркевич завоевал второе серебро ЧМ по грэпплингу-1

На сей раз белорус отличился в дисциплине «Ги». Разница с классическим грэпплингом в том, что спортсмены борются в кимоно. Представитель Синеокой на протяжении турнирного пути, как правило, уступал соперникам. Однако затем проводил болевые приемы и одерживал досрочные виктории. Так продолжалось вплоть до финала, в котором сильнее был россиянин. А Наркевич добавил в командную копилку второе серебро. Ранее он был вице-чемпионом Европы.

# Спортивные соревнования

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