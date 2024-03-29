Белорусского форварда признали лучшим по итогам 6-го матча серии «Локомотив» – «Авангард»

Его точный бросок помог омичам взять верх над «Локомотивом» в 6-м матче серии. Наш хоккеист отличился во втором периоде, сделав счет 2:1. В итоге «ястребы» были сильнее – 3:2. Таким образом, в серии воцарился паритет. Седьмая, и она же решающая дуэль, состоится в Омске.

В другом четвертьфинале «Металлург» обыграл «Спартак» – 5:3. Уже к первому перерыву «сталевары» были впереди – 3:0. Во втором отрезке соперники обменялись взятием ворот. А в заключительной трети «Спартак» едва не спасся, но все же уступил. В серии впереди «Металлург» – 3:2.