Гандболистки «БНТУ-БелАЗ» стали обладательницами Кубка Беларуси. Столичный коллектив завоевал трофей в 17-й раз в своей истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном матче команда Константина Шароварова противостояла «Гомелю». Обе дружины продемонстрировали скоростной, динамичный гандбол. Соперники были заряжены на борьбу и матч прошел в лучших традициях кубковых противостояний. После первого тайма минчанки вели – 11:10. Во второй половине встречи накал сохранился, и только в заключительном отрезке матча на ведущие роли вышли столичные гандболистки. За 6 минут до окончания поединка преимущество БНТУ достигло трех мячей. А к финальному свистку перевес увеличился до пяти. В итоге минская команда выиграла у «Гомеля» со счетом 27:22 и завоевала Кубок страны.

К онстантин Шароваров, главный тренер ГК «БНТУ-Б ел АЗ»: Победе доволен по одной простой причине – мы очень давно не выигрывали именно Кубок Беларуси. Значимое событие, тем более по чемпионату шли тяжело, не все получалось так, как надо. А Кубок – это отдельное соревнование, к которому надо отдельно готовиться, подойти так, как надо. Рад, что к нам пришли новые старые игроки, которые очень сильно помогли в тренировочном процессе, в играх. Это сыграло свою огромную роль в этой победе. А так очень рад за девчонок, что готовились, хотели, играли до конца. В самой концовке у нас получилось немного больше, молодцы!

Лилия Артюхович, капитан ГК «БНТУ-БелАЗ»:

Мы очень хотели победить. Возможно, где-то сыграли эмоции, потому что мы уже на протяжении нескольких лет не могли выиграть Кубок. Эмоции зашкаливают, слезы радости, что это все получилось. Могу лично за себя сказать: такие эмоции, что ты понимаешь, как будто ты окунулся в лет 15 назад.

В матче за третье место гандболистки «Городничанки» победили «Берестье» – 42:35 – и стали обладательницами бронзовых медалей.