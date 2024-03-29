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Результаты 2-го тура ЧБ по футболу: «Днепр» против «Арсенала» и «Сморгонь» vs «Динамо-Брест»

29 марта 2024 17:26
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Сегодня, 29 марта, двумя матчами стартовал 2-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты 2-го тура ЧБ по футболу: «Днепр» против «Арсенала» и «Сморгонь» vs «Динамо-Брест»-1

В первом поединке могилевский «Днепр» принимал дзержинский «Арсенал». Команды разошлись миром – 0:0. Второй матч тура проходит в Бресте. «Сморгонь» гостит у местного «Динамо». По ходу второго тайма хозяева ведут со счетом 2:0. Итоговый счет 4:1 в пользу динамовцев. Остальные игры тура пройдут 30 и 31 марта.

# Футбол Беларуси

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