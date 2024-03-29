Результаты 2-го тура ЧБ по футболу: «Днепр» против «Арсенала» и «Сморгонь» vs «Динамо-Брест»

В первом поединке могилевский «Днепр» принимал дзержинский «Арсенал». Команды разошлись миром – 0:0. Второй матч тура проходит в Бресте. «Сморгонь» гостит у местного «Динамо». По ходу второго тайма хозяева ведут со счетом 2:0. Итоговый счет 4:1 в пользу динамовцев. Остальные игры тура пройдут 30 и 31 марта.