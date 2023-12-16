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В БГУФК прошёл день открытых дверей. Чем удивляли абитуриентов?

16 декабря 2023 18:24
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Задать вопросы, получить ответы, узнать о нюансах. В ведущем спортивному вузе страны, БГУФК, прошел день открытых дверей. Абитуриенты смогли ощутить атмосферу и оценить бытовые условия, в которых им предстоит учиться 5 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В БГУФК прошёл день открытых дверей. Чем удивляли абитуриентов?-1

Для будущих студентов были организованы разнообразные мастер-классы. Можно было, к примеру, пострелять из лазерного пистолета, который используют пятиборцы. Или вблизи понаблюдать за мастерством фехтовальщиков и представителей боевых искусств. Затем юноши и девушки отправились на экскурсию по объектам университета. Бассейн, легкоатлетический манеж, стадион.

В БГУФК прошёл день открытых дверей. Чем удивляли абитуриентов?-4

Инфраструктура идеально подходит не только для обучения азам и сдачи необходимых зачетов, но и для повышения спортивных навыков. А уже после абитуриенты смогли задавать вопросы заведующим кафедрами. К слову, набор ожидается большим. Ожидается, что пополнят БГУФК около 1 200 человек.

В БГУФК прошёл день открытых дверей. Чем удивляли абитуриентов?-7

Галина Башлакова проректор по учебной работе Белорусского государственного университета физической культуры:
Наша дружная команда Белорусского государственного университета физической культуры ждет целеустремленных молодых людей. Ждем студентов, которые хотят помогать и оздоравливать наше население. У нас сейчас востребована специальность спортивного менеджмента, туризма и гостеприимства. В Республике Беларусь столько прекрасных туристических объектов, и, естественно, они ждут своих специалистов, которые помогут реализовать весь потенциал нашей республики.

В университете представлены более 40 видов спорта. К слову, вуз ведет подготовку не только тренеров-преподавателей, но и специалистов по физкультурным и даже менеджерским направлениям.

В БГУФК прошёл день открытых дверей. Чем удивляли абитуриентов?-10

Анна Житковская, абитуриентка:
Я занимаюсь волейболом, и у нас в Борисове играет волейбольная команда. И она, получается, из БГУФК, она меня вдохновила. И я думаю, может быть, в будущем когда-нибудь будет и моя волейбольная команда.

В БГУФК прошёл день открытых дверей. Чем удивляли абитуриентов?-13

Ульяна Ашмянская, абитуриентка:
Скорее всего, то, что я как минимум узнаю много чего нового, а как максимум много будет различных успешных достижений после обучения.

Среди студентов вуза много выдающихся личностей. С такими кадрами за спорт в стране не должно быть стыдно.

# Высшее образование в Беларуси

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