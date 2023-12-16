В БГУФК прошёл день открытых дверей. Чем удивляли абитуриентов?

Задать вопросы, получить ответы, узнать о нюансах. В ведущем спортивному вузе страны, БГУФК, прошел день открытых дверей. Абитуриенты смогли ощутить атмосферу и оценить бытовые условия, в которых им предстоит учиться 5 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для будущих студентов были организованы разнообразные мастер-классы. Можно было, к примеру, пострелять из лазерного пистолета, который используют пятиборцы. Или вблизи понаблюдать за мастерством фехтовальщиков и представителей боевых искусств. Затем юноши и девушки отправились на экскурсию по объектам университета. Бассейн, легкоатлетический манеж, стадион.

Инфраструктура идеально подходит не только для обучения азам и сдачи необходимых зачетов, но и для повышения спортивных навыков. А уже после абитуриенты смогли задавать вопросы заведующим кафедрами. К слову, набор ожидается большим. Ожидается, что пополнят БГУФК около 1 200 человек.

Галина Башлакова проректор по учебной работе Белорусского государственного университета физической культуры:

Наша дружная команда Белорусского государственного университета физической культуры ждет целеустремленных молодых людей. Ждем студентов, которые хотят помогать и оздоравливать наше население. У нас сейчас востребована специальность спортивного менеджмента, туризма и гостеприимства. В Республике Беларусь столько прекрасных туристических объектов, и, естественно, они ждут своих специалистов, которые помогут реализовать весь потенциал нашей республики. В университете представлены более 40 видов спорта. К слову, вуз ведет подготовку не только тренеров-преподавателей, но и специалистов по физкультурным и даже менеджерским направлениям.

Анна Житковская, абитуриентка:

Я занимаюсь волейболом, и у нас в Борисове играет волейбольная команда. И она, получается, из БГУФК, она меня вдохновила. И я думаю, может быть, в будущем когда-нибудь будет и моя волейбольная команда.