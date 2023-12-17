Белорус Дмитрий Лазовский выиграл масс-старт на втором этапе Кубка Содружества по биатлону

В Уфе завершилась гонка с массовым стартом у мужчин в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Уфе завершилась гонка с массовым стартом у мужчин в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня борьба была действительно яркой. Не только высокий уровень конкуренции, но и ветреная погода диктовали свои условия. Но это не помешало нашему Дмитрию Лазовскому с самого старта оказаться в лидерах.
Все решалось на последних метрах дистанции, но уверенно финишную черту первым пересек наш спортсмен и принес Беларуси золото второго этапа Кубка Содружества.
Лидер нашей сборной Антон Смольский финишировал пятым и попал в цветочную церемонию. А уже в 12 часов медали в аналогичном виде программы разыграют девушки. На старт выйдут и четыре белоруски.