Белорус Дмитрий Лазовский выиграл масс-старт на втором этапе Кубка Содружества по биатлону

В Уфе завершилась гонка с массовым стартом у мужчин в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня борьба была действительно яркой. Не только высокий уровень конкуренции, но и ветреная погода диктовали свои условия. Но это не помешало нашему Дмитрию Лазовскому с самого старта оказаться в лидерах.

Все решалось на последних метрах дистанции, но уверенно финишную черту первым пересек наш спортсмен и принес Беларуси золото второго этапа Кубка Содружества.