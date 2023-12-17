Второй этап Кубка Содружества по биатлону проходит в Уфе. Какие результаты у белорусов?

Золотую медаль принес сборной Беларуси заключительный день второго этапа Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Уфе. В расписании соревновательного дня значились масс-старты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Лидерство в гонке после стрельбы из положения лежа захватил наш Дмитрий Лазовский. Правда, борьба была плотной, и на победу в равной степени претендовали пять человек, но только белорусу удалось обойтись без промахов на последнем огневом рубеже и с уверенным преимуществом финишировать первым.

Таким образом, Дмитрий принес нашей стране долгожданную золотую медаль! Второе и третье места заняли представители России.

Следом на дистанцию вышли девушки. К сожалению, медальными результатами наши спортсменки похвастаться не могут. Ветер и не самые простые погодные условия внесли свои коррективы, и неудачная стрельба не позволила претендовать на десятку сильнейших. В итоге лучшая из белорусок – Аделина Сабитова – стала 15-й.