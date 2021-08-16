Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати

Новости Беларуси. Белоруска Александра Саснович в решающем поединке квалификации на турнире WTA в Цинциннати нанесла поражение немке Андреа Петкович со счетом 7:5, 6:2, тем самым пробилась в основную сетку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белоруска Александра Саснович в решающем поединке квалификации на турнире WTA в Цинциннати нанесла поражение немке Андреа Петкович со счетом 7:5, 6:2, тем самым пробилась в основную сетку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча продолжалась 1 час и 17 минут. Уже вечером Саснович сыграет в 1/32 финала против британки Уотсон. Предварительно, матч начнется в 19.30 по белорусскому времени.