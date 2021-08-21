Арина Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко в понедельник, 23 августа, официально станет второй ракеткой планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это случится по итогам турнира в Цинциннати.
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко в понедельник, 23 августа, официально станет второй ракеткой планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это случится по итогам турнира в Цинциннати.
Дело в том, что японка Наоми Осака, дошедшая до финала в 2020 году и набравшая колоссальное количество баллов, нынче завершила борьбу непривычно рано – всего лишь на стадии 1/8. Соответственно, она не смогла защитить ранее добытые очки и, говоря простым языком, ушла в минус.
Таким образом, 23 августа представительница Страны восходящего солнца будет иметь в активе 6 666 баллов и опустится на третью позицию, а наша спортсменка наберет 7 010 зачетных пунктов и сделает шаг вверх. Для Соболенко второе место в мировом рейтинге будет лучшим в карьере на данный момент.