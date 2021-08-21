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Теннис. Саснович и Блинкова не смогли выйти в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати

21 августа 2021 16:09
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Новости Беларуси. Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова не смогли выйти в финал крупного теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннати. Девушки завершили борьбу на стадии 1/2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Саснович и Блинкова не смогли выйти в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати-1

Матч с австралийкой Самантой Стосур и китаянкой Чжан Шуай получился достаточно равным, а оттого очень напряженным и трудовым. В первом сете с одним брейком победили Саснович и Блинкова – 6:4. Во второй партии успех сопутствовал уже соперницам – 7:5. К сожалению, последний отрезок также лучше провели австралийка и китаянка – 10:5. Тем не менее и белоруска, и россиянка состязания в Цинциннати смело могут занести себе в актив.

Теннис. Саснович и Блинкова не смогли выйти в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати-4

Напомним, что двигаясь по турнирной сетке, они отправили отдыхать многие сильные тандемы, в том числе и первую сеяную пару – Мертенс/Шувэй.

# Теннис # Александра Саснович # Анна Блинкова # Саманта Стосур # Чжан Шуай # Элизе Мертенс # Се Шувэй # Фотофакт

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