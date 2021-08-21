Теннис. Саснович и Блинкова не смогли выйти в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати

Матч с австралийкой Самантой Стосур и китаянкой Чжан Шуай получился достаточно равным, а оттого очень напряженным и трудовым. В первом сете с одним брейком победили Саснович и Блинкова – 6:4. Во второй партии успех сопутствовал уже соперницам – 7:5. К сожалению, последний отрезок также лучше провели австралийка и китаянка – 10:5. Тем не менее и белоруска, и россиянка состязания в Цинциннати смело могут занести себе в актив.