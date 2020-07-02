Илья Ивашко: в Европе очень часто просто нет отопления на крытых кортах, а у нас тепло

Илья Ивашко, теннисист:

Я пришел сюда в пять лет. Важно было, что я пришел заниматься любимым делом и все. А какие условия… На тот момент я не мог выбирать и все. Мне очень повезло с первым тренером. В принципе, с тренерами везло.

Дмитрий Жирмонт: 26 лет своей жизни я посвятил теннису и горжусь тем, что у нас есть в стране

Прошло 20 лет. Построили центр рядышком, то есть у нас уже два комплекса. И плюс по городу стало очень много центров, где можно тренироваться.