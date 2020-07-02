Илья Ивашко: в Европе очень часто просто нет отопления на крытых кортах, а у нас тепло

Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко рассказал об условиях, в которых тренируются спортсмены в Беларуси.
Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко рассказал об условиях, в которых тренируются спортсмены в Беларуси.
Илья Ивашко, теннисист:
Я пришел сюда в пять лет. Важно было, что я пришел заниматься любимым делом и все. А какие условия… На тот момент я не мог выбирать и все. Мне очень повезло с первым тренером. В принципе, с тренерами везло.
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Прошло 20 лет. Построили центр рядышком, то есть у нас уже два комплекса. И плюс по городу стало очень много центров, где можно тренироваться.
Это хорошие воспоминания. Это то место, где я начинал, и условия хорошие. В принципе, все что надо есть, получается хорошо работать. Просто хорошие условия и все. Тут нет чего-то, что есть где-то в других странах или у нас чего-то нету, что есть там. Просто хороший центр, большой комплекс, что тоже очень важно. Он зимой топится: в Европе очень часто, что просто нет отопления на крытых кортах, а у нас тепло. На самом деле это важно.
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Приятно такое видеть, что спорту уделяется внимание.