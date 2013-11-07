Международный хоккейный турнир среди юниорских сборных за Кубок Президентского спортивного клуба стартовал в Минске

Новости Беларуси. 7 ноября в Минске стартовал Международный хоккейный турнир среди юниорских сборных за кубок Президентского спортивного клуба. Он проводится уже в седьмой раз. Трофей разыграют четыре команды: Россия, Беларусь, Латвия и Словакия. Имя победителя станет известно 9 ноября. А 7 ноября – церемония открытия турнира и первые поединки.

Для игроков это не только старт рядового турнира. Это проверка в международном формате. В таких матчах хоккеисты закаляют характер, по сути, они лишь начинают карьеру. В 2013 году участвуют ребята 1997-1998 годов рождения. Многие из них никогда не бывали в Минске, но обязательно запомнят и сам турнир, и хоккейные традиции хозяев. О том, как в Беларуси любят эту игру, все они знают не понаслышке.

Денийс Романовскис, вратарь юниорской команды (Латвия):

Белорусский хоккей очень хороший. С каждым годом становится все лучше и лучше. Знаем, что будет чемпионам мира в Беларуси. Построили очень хороший ледовый дворец. Думаю, сам приеду и посмотрю, как играют.

Турнир традиционный. Его история началась с 2007 года. С тех пор он завоевывал симпатии не только зрителей, но и зарубежных хоккеистов. Словаки, например, дебютировали в 2010 году, после чего попросили стать участниками уже на постоянной основе. 7 ноября в стартовом матче они встречались с белорусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турнир юниорский, но спрос с хоккеистов как в матчах самого высокого уровня. Игра мужская, правила жесткие. Кому-то из этих ребят обязательно предстоит защищать цвета национальной сборной.

За игроками следят профессионалы высшего класса. Российскую команду, например, привез олимпийский чемпион и некогда игрок Национальной Хоккейной Лиги Виталий Прохоров.

Виталий Прохоров, главный тренер юниорской команды (Россия):

Есть талантливые ребята на самом деле, есть из чего выбирать, есть кого подготавливать. У ребятишек, которые приходят смотрят на эти турниры, появляется желание. Они наверняка со следующей недели хотят записаться в школу.

Много уделяется внимания развитию хоккея, поэтому это только плюс.

Спустя полгода белорусам предстоит вновь принимать гостей. Участники сегодняшних ледовых баталий наверняка вернутся в Беларусь. Тогда уже на трибуны. Сегодняшний матчи – подтверждение тому, что форум мирового масштаба станет настоящим хоккейным праздником.