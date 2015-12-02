В преддверии очередного биатлонного сезона: где белорусы выступали лучше всего в 2014 году?

В минувшем биатлонном сезоне представители отечественной сборной поднимались на пьедестал почета 16 раз. Разумеется, большая часть наград завоевано усилиями Дарьи Домрачевой. На ее счету ровно 75% подиумных достижений нашей команды.

Некоторые этапы были для отечественных стреляющих лыжников особенно удачными. Так, традиционно гостеприимными для белорусов оказываются немецкие биатлонные земли. На пятом этапе Кубка мира в Руппольдинге в активе нашей сборной три попадания в тройку. Женская эстафетная команда была тогда второй вслед за победившими чешками. Дарья Домрачева заняла второе место в спринте и первенствовала в масс-старте.

Приятные эмоции принесли и состязания в итальянском Антхольце. Там лидер наше й сборной не знала себе равных: триумф в спринте и гонке преследования.

Успешным вышел этап в словенской Поклюке. Великолепные альпийские горные пейзажи стали антуражем не только для победы Дарьи Домрачевой в пасьюте, но и для индивидуального успеха Надежды Скардино. Тогда в масс-старте наша улыбчивая биатлонистка стала третьей. Кроме Домрачевой она единственная из сборной отметилась пьедесталом в личных гонках.

Впрочем, объективно, для большинства наших сборников мерило отнюдь не призовая тройка, а в лучшем случае очковая тридцатка. Если вынести за скобки Дарью Домрачеву и посмотреть на прошлогодние успехи остальной команды в целом, самыми успешными для нас можно назвать немецкий Оберхофф и российский Ханты-Мансийск.

В Германии в ходе четвертого этапа женская эстафета завоевала «бронзу», в женском спринте в 30 вошли сразу четверо биатлонисток. А, главное, блеснули мужчины: в спринте Лядову немного не хватило до попадания в 10 сильнейших, Чепелин стал 18-м. К тому же Юрий Лядов впервые угодил в элитную компанию участников масс-старта. Победный успех он повторил и на заключительном российском этапе, причем стал в итоге 18-м.

В Ханты-мансийске обе наши сборные показали неплохие результаты, а женская команда в спринте и вовсе всей пятеркой вместилась в число 35 лучших, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Какие этапы нынешнего кубка станут удобными для белорусов, поживем – увидим. И посмотрим, сколь гостеприимными в этом сезоне окажутся немецкие Оберхоф и Руппольдинг.