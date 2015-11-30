Традиционный брифинг для СМИ состоялся 30 июня в Доме футбола

Новости Беларуси. Традиционный брифинг для СМИ состоялся 30 ноября в Доме футбола. Эта встреча получилась самой длительной из всех предыдущих, что неудивительно, ведь обсудить надо было многое. И после подведения итогов ноября первый заместитель председателя федерации футбола Сергей Сафарьян дал оценку всему сезону.

Сергей Сафарьян, первый заместитель председателя АБФФ:

Я выделю, пожалуй, два самых главных момента. Первый, негативный, то, что не увеличивается, а катастрофически падает посещаемость. Позитивный момент, на мой взгляд, то, что команды, которые находились в нижней части турнирной таблицы, до последних туров оказывали влияние на распределение мест как в верхней части, так и в нижней. На мой взгляд, это главный положительный итог чемпионата, что все команды боролись до последнего, в принципе, тура.

Темы на этой встрече, как и всегда, поднимались разные. Говорили о скандалах в ФИФА и УЕФА, о будущем сезоне, о встрече представителей федерации с болельщиками. Она, эта встреча, обязательно состоится и должна дать результат чтобы стереть жесткие границы, разделяющие наших болельщиков и футбол.

Сергей Сафарьян, первый заместитель председателя АБФФ:

То, что касается входа на стадион, однозначно, досмотровые мероприятия будут проводить сотрудники внутренних дел. С вопросами безопасности никто шутить не собирается. Чтобы минимизировать эти конфликты, на стадионах при досмотре болельщиков будут находиться представители Ассоциации, которые будут проводить независимую видеосъемку.

Мы планировали провести неделю назад встречу с болельщиками, но по техническим причинам, по представительству, которое нам удалось, так сказать, согласовать и получить со стороны болельщиков, мы решили все-таки для того, чтобы эта встреча была более эффективной, отложить просто для того, чтобы более качественно подготовиться. Нам надо более широкое представительство болельщиков.

Но больше всего внимания удостоились новички Высшей лиги. Пробиться в элиту – это еще не все. Чтобы сыграть на высшем уровне хотя бы один матч, надо получить лицензию, а с этим у клубов могут быть проблемы. И если в «Городее» Сергей Сафарьян почти уверен, то вот ситуация с «Ислочью» и, особенно, «Крумкачами» куда сложнее. Однако до нового года должно стать ясно, увидим ли мы эти клубы в Высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».