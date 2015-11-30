Семинар по маркетингу прошел 30 ноября в стенах Федерации хоккея Беларуси

Новости Беларуси. Болельщицкая тема стала ключевой и на семинаре по маркетингу, который прошел в стенах Федерации хоккея. В нем приняли участие представители всех клубов страны.

По мнению спикера заседания Виктории Волошиной, крайне необходимо тесное общение игроков со своими поклонниками, в том числе при помощи социальных сетей, ведь это напрямую влияет на продажу билетов. Любители хоккея помогут поднять доходы клубов.

Виктория Волошина, директор учебного центра:

Необходимо больше проводить какие-то общения с игроками, непосредственно с оргкомитетом. Как только начнут проводить эту активность, люди потянутся и к игрокам. Это для них герои на сегодняшний день. Соответственно, будут продажи билетов, потому что они захотят их видеть, вживую с ними общаться и онлайн.

В формате дискуссии функционеры делились уже наработанным во многих направлениях опытом, ведь результата можно достичь лишь совместными усилиями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Хромылев, спортивный директор ФХБ:

Важная и значимая цель и для каждого клуба, и для Федерации – это вернуть на трибуны нашего болельщика, заинтересовать его активностями перед матчами, в перерывах, сделать так, чтобы поход на хоккей был походом не только за игрой непосредственно на льду, но и настоящее меропроиятие.