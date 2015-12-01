Биатлонистка Людмила Ананько: «Раубичи» сильно изменились в лучшую сторону

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает бывший член сборной Беларуси по биатлону Людмила Ананько.

Давно ли ты брала в руки шашки, то есть становилась на лыжи, стреляла из винтовки?

Людмила Ананько:

Наверное, давно. 5 лет, мне кажется, это уже давновато. Времени много прошло. А на лыжах непосредственно каждую зиму стараюсь с семьей все-таки, чтобы не забывать этот процесс.

Новый сезон, новые надежды, наверное. Чего белорусским болельщикам ждать от этого? Домрачевой не будет, в чем интерес?

Людмила Ананько:

Мне почему-то кажется, что, наверное, будет, но попозже. Такие у меня ощущения. Во-первых, хочется всех поздравить с началом нового зимнего сезона, всех болельщиков, всех зрителей, любителей биатлона, потому что это уже в последние годы стало таким праздником для многих семей. Тем более это зимний такой вид спорта. И хочется пожелать болельщикам терпения, потому что результат, как правило, не сразу приходит. В декабре все ждут каких-то результатов. Это, наверное, и неправильно, если так будет. Потому что, сколько я выступала, кто раскрывается в декабре, обычно к чемпионату мира, а чемпионаты мира в основном в марте, спортсмены – те же люди, они не роботы, если они начинают отдаваться 100% в декабре, то полгода сезона обычно не выдерживают.

Хочу зацепиться за фразу. Ты сказала, что Домрачева, скорее всего, появится в этом сезоне. То есть ты считаешь, что она не выдержит, и ее будет тянуть на трассу.

Людмила Ананько:

Я думаю, да. Почему-то такие у меня ощущения. Я думаю, да, так будет.

Здорово было бы нам увидеть ее действительно вновь.

Скажите, пожалуйста, не секрет, что теперь мотиватором для многих родителей и детей начинать заниматься биатлоном стала как раз ваша коллега Дарья Домрачева. В ваше время, когда вы начинали заниматься, что было мотиватором или кто был мотиватором.

Кто был кумиром, этой звездой главной?

Людмила Ананько:

Знаете, я бы не сказала. Наверное, у каждого обстоятельства складываются: кто-то из-за кумира начинает заниматься спортом, кого-то мама привела, у кого-то школа была биатлонная. Если брать конкретно меня, то в моем городе был замечательный тренер, и вот он меня привел. И, как говорится, не было выбора.

Город Новогрудок, тренер Литвинский, правильно?

Людмила Ананько:

Литвинский Виктор Борисович. Которому благодарна по сей день, что у меня такой опыт в жизни. У каждого свои какие-то кумиры или обстоятельства.

Ты пришла в команду молодой спортсменкой. Кто на тот момент был главным лидером, на кого ты ровнялась, смотрела.

Людмила Ананько:

Я, когда пришла вообще в спорт, когда была маленькая, мне все время тренер рассказывал про Светлану Парамыгину. То есть у меня начался спорт с ассоциации с этой спортсменкой. Рассказывал, Олимпийские игры, как это круто. То есть для меня была Светлана Парамыгина. Потом, когда я пришла в команду, непосредственно начала тянуться к своим лидерам сборной, а уже когда выезжала на соревнования, естественно, были лидеры каких-то других стран, мировые звезды, та же Пуарэ, Дизль. Очень много было звезд, то есть было к кому тянуться, на кого смотреть, ровняться.

А в вашей спортивной карьере вы почувствовали, что добились всего, чего хотели?

Людмила Ананько:

Вы знаете, да. Я опять же повторюсь, говорила неоднократно, что у каждого в спорте свои цели, задачи. Кто-то добивается больших успехов, кто-то, так скажем, останавливается на 4 месте на Олимпийских играх. Я считаю, что конкретно то, что я хотела в спорте, я добилась.

Из ваших гонок, из ваших достижений, наград какое было самым ярким?

Людмила Ананько:

Наверное, любой спортсмен ответит так, что не может выделить какую-то яркую. Для него каждая победа, каждый старт по-своему ценен. То есть бывают такие старты, что собираешь всю силу воли, где-то, может, даже приболевший, у тебя нет настроения, еще чего-то. И ты бежишь, какое-то для себя занимаешь хорошее место, и для тебя кажется это очень крутой гонкой.

Конечно же, приоритетными остаются чемпионаты мира, Олимпиада. Но запоминающейся для меня была Олимпиада в Турине. Это был мой лучший результат. По эмоциям, вообще по обстановке. Бежать со всеми звездами. Для меня это было наивысшей точкой в моей карьере.

Людмила, зимний период – это время, когда спортсмен не бывает дома, он всегда на выезде. Вам тяжело было?

Людмила Ананько:

С каждым годом тяжелее и тяжелее. Но в любом виде спорта, не только в биатлоне, чтобы добиваться каких-то результатов, нужно чем-то жертвовать. То есть если ты не готов жертвовать чем-то, даже не чем-то, скажем, всем ради спорта, это, наверное, самое важное, ты должен быть готов к тому, чтобы жертвовать. А семья, да, тяжело было.

Но сейчас семья – это первое место?

Людмила Ананько:

Для меня – да. Сейчас это первое место.

А была у вас любимая трасса, скажем, любимое месточко, где проходил этап Кубка мира. Там, где у вас все получалось, везло, может быть, или просто виды гор красивые?

Людмила Ананько:

Я скажу вам так, что даже общаясь с другими спортсменами, в основном с русскими, еще с украинскими, все рассказывают такую закономерность: когда у них спрашивают, какая у них любимая трасса, они в основном выделяют ту трассу, на которой занимали хорошие места. Если ты себя плохо чувствуешь и занимаешь плохое место, они даже не вспоминают про эту трассу, она для них считается самой сложной. Поэтому для меня, наверное, любимая траса в Хохфильцене.

А не тянет сейчас? Вы смотрите трансляцию, телетрансляцию, видите, как все это происходит. Нет такого, что хочется оказаться там, опять в пылу борьбы?

Людмила Ананько:

Сейчас, наверное, уже нет. То есть если первые два года хотелось, тянуло, я как-то себя переборола и сейчас уже полностью отдаю семье, но хотелось бы уже сейчас свои эмоции как-то, как зритель туда поехать. Я, конечно, планирую обязательно поехать поддержать девчонок, вот этого бы хотелось.

А вы вообще поддерживаете отношения, общаетесь с бывшими коллегами по команде?

Людмила Ананько:

Да, обязательно. Мы со всеми девчонками общаемся. Нам привил тренер, Андриан Цыбульский, не какую-то конкуренцию в команде, а настоящую дружбу. Я могу этим похвастаться и сказать, что мы до сих пор со всеми общаемся, с Дашкой, в любое время можешь написать, позвонить. Это дорогого стоит, что такие отношения в команде остались. Потому что, как правило, когда ты уходишь из спорта, у тебя друзей немного. И если еще в команде отношения, скажем, не особо были, все время какая-то конкурентная борьба была, то, как правило, там остаешься один. У нас такого нет. Мы все общаемся. У нас все девчонки классные, дружелюбные. Нам завидовали очень многие команды. Даже сейчас девчонки дают интервью, и все время их спрашивают, как у нас так получается, и концентрируют внимание на том, что у нас дружная команда, у нас нет этой конкурентной борьбы. Может быть, поэтому и достигаем таких результатов.

Людмила, когда ты была в команде, это было не так давно, хотя кажется, что уже и давно, время летит быстро, было в команде больше натурализованных спортсменок, россиянок, скажем, или все-таки были воспитанницы? Потому что ты – воспитанница новогрудской биатлонной школы, Парамыгина – новополоцкой.

Людмила Ананько:

Мне кажется, своих больше было спортсменов. Это уже потом, как-то постепенно, не только в нашей команде, но уже во всем мире пошла такая закономерность, что где-то, как у русских был перебор, а спортсменов хороших было много, и они старались как-то реализовать себя, искали команду. Что, так скажем, не очень для них обернулось это.

Как ты относишься к тому, что приезжают к нам в сборную спортсменки из России: та же Писарева, Скардино. Хотя уже Надя воспринимается как своя родная, конечно, биатлонистка. Все ее любят. Сейчас приехала Ильченко, Бочарников в мужской команде. Твое к этому отношение?

Людмила Ананько:

Я все равно считаю приоритетным, чтобы большая часть команды была белорусов, тем более у нас есть такой лидер как Даша. Чтобы как-то их подтягивать, может, в юниорском возрасте, на сборы какие-то вместе. Хотелось, чтобы больше было своих спортсменов.

Сейчас все к этому идет. Уже очень хорошая плеяда молодых подрастает. Видели мы это на юниорском чемпионате мира в «Раубичах», который прошел. А ты в Новогрудке давно была?

Людмила Ананько:

Давно.

Как там, хотел спросить, школа поживает?

Людмила Ананько:

На самом деле уже столько времени прошло. Уже 15 лет в большом спорте. Тренер, тем не менее, продолжает поднимать биатлон. Открыли новую трасу в Сельце. Если есть какие-то соревнования, обязательно туда приезжаю. Открыли уже школу. То есть там учатся и занимаются биатлоном. Мне кажется, это здорово. И условия у них такие, которых не было у нас.

Люда, приоткрой такой секрет, внутреннюю кухню. Между гонками, между соревнованиями происходят ли у вас какие-то вечеринки, встречи, танцы, дискотеки? Как вы вообще снимаете напряжение?

Людмила Ананько:

Сейчас расскажу. Открою даже очень большой секрет. Однажды, как мы отмечали Новый год. Второго, третьего, четвертого числа, зависит от календаря, начинаются гонки. 31-го – Новый год, но тоже мы все люди, хотелось бы в 12 часов хотя бы мы включаем интернет и бой курантов, президента слушаем – все, как положено. Сок – как-то несерьезно. И тогда Андриан Цыбульский придумал для нас такое развлечение в виде детского шампанского. Вот это и весь наш отдых. Вот так мы расслабляемся – детским шампанским.

Люда, наверное, «Раубичи» – второй дом для биатлонистов.

Людмила Ананько:

Да.

Много времени там проводили в свое время?

Людмила Ананько:

Много, да, много сборов.

А там-то тоже скучать было некогда. Работа, работа, работа. Что тяжелее: соревноваться зимой или проводить закладку физической кондиции в межсезонье?

Людмила Ананько:

Самое тяжелое – это, наверное, начало сезона. Практически 24 часа в сутки ты на тренировке. Встал в 7-8 и в 10 ложишься, и то с винтовкой.

«Раубичи» сильно изменились?

Людмила Ананько:

Вы знаете, да. Сильно изменились «Раубичи» в лучшую сторону. Я приехала на чемпионат мира юниорский. Для меня это было вообще таким, скажем, большим открытием. Много ездим на этапы, даже есть такие места, как раньше проводили хорошо, уже не проводят, они далеки вообще от «Раубич» до реконструкции. Я даже не понимаю, как там проводили Кубки мира. «Раубичи» ничем не хуже, особенно сейчас. Соответствуют всем стандартам, трасса шикарная. Такой широкой трассы, может быть, только пару этапов Кубка мира знаю. Как мне кажется, немножко не продумали они зрительские трибуны. Так стоишь, и все-таки далековато видно, как мишени закрываются. А так, мне кажется, все круто.

На улицах часто узнавали? Потому что биатлон – это очень популярный вид спорта.

Людмила Ананько:

Нет. Потому, что, как правило, у нас такой вид спорта, что шапочка, ботинки, лыжи: если бы я так вышла на улицу, то, думаю, что узнали бы. Как минимум, сказали бы: белорусский биатлонист. А когда ты в обычной жизни, то нет. Только если самые такие фанаты преданные.

К тому же по телевизору все биатлонистки почему-то кажутся очень большими, могучими, а на самом деле вы все такие миниатюрные.

Людмила Ананько:

Для меня это тоже было очень большим сюрпризом, когда я только начинала заниматься спортом и приехала на первый этап Кубка мира. Та же Пуарэ, Боваре. Для меня они казались такими огромными. Для меня первый вопрос: как я вообще буду соревноваться с ними. Это было что-то, когда по телевизору видела. И вот мы приехали на первый Кубок мира, и я не могла понять, где все эти спортсмены таких размеров. И когда мне сказали, что вот это – Пуарэ, это Дизль, еще кто-то. Они, как наша Надежда Скардино.

Маленькие и очень шустрые.

Людмила Ананько:

Маленькие, шустрые и худенькие. Хрупкие женщины.

Биатлон прирастает с каждым новым сезоном новыми дисциплинами. Сейчас супермикс ввели – это когда парень и девушка бегут по очереди, смешанная эстафета. В твое время ведь этого не было?

Людмила Ананько:

Да, этого не было. В любом виде спорта, наверное, для рейтингов каких-то телевизионных, трансляций вводят новые старты, дисциплины. Это неплохо.

Свои медали все помнишь?

Людмила Ананько:

Может быть, даже не все. Много медалей было в юниорском возрасте. Которые во взрослом – скромный, скажем, багаж. В юниорском, наверное, не все. Во взрослом – помню.

Они хранятся дома?

Людмила Ананько:

Дома. Специальный стеллаж стеклянный. Все, как я мечтала. Когда я еще занималась, все было так, некогда было. А сейчас, конечно, все устаканилось, все красиво.