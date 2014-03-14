В преддверии матча за Суперкубок Беларуси ФК БАТЭ провел открытую тренировку

Новости Беларуси. До старта белорусского футбольного сезона остается менее двух суток: в субботу его откроет поединок за Суперкубок страны, который разыграют борисовский БАТЭ и ФК «Минск». Оставшиеся до первого в этом году официального матча дни обе команды коротают на месте будущего сражения – в столичном футбольном манеже.

13 марта на его искусственном газоне полуторачасовое занятие провел чемпион страны, который накануне вернулся с последнего тренировочного сбора в Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

Мы остались довольны проделанной работой. Все, что планировали (объемы, спарринги) мы выполнили. И я считаю, что неплохо готовы к сезону.

Со скидкой на пору года борисовчане набрали хорошую форму, о чем свидетельствуют результаты спаррингов на заключительном турецком сборе: в пяти матчах «желто-синие» добыли две победы и столько же ничьих, уступив лишь раз. Как следствие, основная обойма футболистов получила неплохую игровую практику, что наверняка поможет подопечным Александра Ермаковича в предстоящей схватке с «Минском».

Правда, сразиться с «горожанами» смогут не все. Голкипер Сергей Черник и хавбек Михаил Гордейчук завершают восстановление после травм, а нападающий Дмитрий Мозолевский получил повреждение в одном из недавних спаррингов. Как бы то ни было, можно не сомневаться: в субботу «БАТЭ» предстанет боеспособным коллективом, у которого будет привычная цель – победить.

Александр Володько, полузащитник ФК БАТЭ (Борисов):

Всегда команда БАТЭ ставила перед собой максимальные задачи, несмотря ни на какие другие факторы и матчи (будь то товарищеский, официальный или Суперкубок). Всегда пытается добиться самого максимального результата. А как получится, посмотрим.