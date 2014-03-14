ХК «Юность-Минск» в «Чижовка-Арене» готовится к матчу с «Гомелем» в рамках 1/2 финала чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Любители хоккея в ожидании полуфинальных встреч чемпионата Беларуси. Уже 14 марта начнут выяснять отношения минская «Юность» и «Гомель», гродненский «Неман» и жлобинский «Металлург». Минчане проводят последние тренировки на домашнем льду «Чижовка-арены».

6-кратные чемпионы Беларуси горят желанием завоевать титул в седьмой раз. Для этого «Юности» как воздух нужна поддержка болельщиков. Поединки будут предварять конкурсы, викторины, световое шоу и выступление группы «Лайтсаунд». После чего начнется основное действо – большой хоккей.

Андрей Башко, защитник ХК «Юность-Минск»:

Я в «Юности» последние два сезона играю. До этого приходилось играть против этой команды. И эта команда всегда показывала волевой характер и просто вгрызалась в каждую игру.

Виктор Костюченок, капитан ХК «Юность-Минск»:

Игры будут очень интересные. То, что здесь будет жарко и лед будет плавиться, это однозначно. Всегда хочется выиграть как можно быстрее, раньше готовиться к финалу. Но посмотрим. Это спорт и команда настроена только на победу.

Тактические наработки тренеры «Юности» прячут от любопытных глаз.

Противоборство с «Гомелем» имеет давнюю историю. Одна из значимых битв (в марте 2004 года) – старая зарубка в памяти старожилов. Тогда в пятом решающем мачте полуфинальной серии минчане на морально-волевых вырвали победу у «рысей» – 5:4.

Во что выльется нынешнее противостояние покажет время. Серия продлится до 4 викторий одного из соперников, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первые две встречи пройдут в Минске. Спортивный уик-энд можно спланировать уже сейчас. Начало матчей на «Чижовка-Арене»: в 19.00 в пятницу и в 18.00 в субботу.